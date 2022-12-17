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橋上六樹被吹塌　將軍澳跨灣大橋實施強風管制　單車徑及行人路暫封
【有線新聞】將軍澳跨灣大橋受強風影響，單車徑及行人路要封閉。
跨灣大橋上的告示牌提醒正實施強風管制。早上8時許，橋上有6棵樹被吹倒。運輸署因應強風首次封閉單車徑及行人路，建議市民改路去日出康城及調景嶺，行車路則如常開放。當局早前說當風速達到40公里、大約三號風球風力會封閉單車徑及行人路。
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