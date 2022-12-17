教師操守指引｜投訴由教局小組處理　工會批欠業界參與　蔡若蓮：做法更公平、更快

【有線新聞】《教師專業操守指引》列明將來由局方領導的小組處理教師投訴，被工會批評缺乏業界參與，教育局局長蔡若蓮認為能更公平、更快地處理投訴。

更新後的指引列明教師要謹慎運用社交平台，引例指有老師於自己平台說粗言穢語和侮辱他人，雖然只是私人分享，但相關帖文流出，老師最終收譴責信。教育局局長蔡若蓮說，學生以老師為榜樣，老師於任何場合說話也應該謹慎，蔡若蓮：「當我們教學生價值觀時，尊重其他人、尊重私隱、要關愛時，但自己卻在私人平台詛咒他人、說粗言穢語等就不可以，有違自己操守指引。（記者：比較敏感的政治議題，表達一些個人看法、立場，是否也可以呢？）最重要是討論是否與課程教學目標相關，及教學過程是否恰當，我們會從一個專業角度看待整件事。」

以往想投訴教師，其中一個方法是向教育人員專業操守議會投訴，議會代表主要由教師互選產生，最終在今年五月被政府解散。未來的投訴一律由教育局內部專責小組處理，有工會質疑欠缺業界聲音。蔡若蓮：「指引並沒有修改處理投訴機制，過往曾有一個團體會接收老師的投訴，但事實上囤積很久也處理不了，反而中間加一層這樣的話，對於老師，無論當時被投訴的人或是投訴人都是苦苦等待、了無完結，大家都很折騰。」

教育局重申會先將個案交予學校自行處理，局方會再按嚴重程度跟進。