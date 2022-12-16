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美國國務院設中國小組管控對華競爭
i-Cable
2022年12月17日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】美國國務院成立「中國小組」，表示要負責任地管控兩國競爭。
美國國務卿布林肯，為新設立的中國協調辦公室揭幕。他指中國對美國構成最複雜、最重要的地緣政治挑戰，華府要佔先機預備應對，推動開放、包容的國際體系。
這個稱為「中國小組」的新架構，會齊集國務院各個部門的中國事務專家，與國際安全、經濟、科技、多邊外交和戰略溝通的同事合作，加強內部協調，確保美國對華方針靈活、一致。
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