美國國務院設中國小組管控對華競爭

【有線新聞】美國國務院成立「中國小組」，表示要負責任地管控兩國競爭。

美國國務卿布林肯，為新設立的中國協調辦公室揭幕。他指中國對美國構成最複雜、最重要的地緣政治挑戰，華府要佔先機預備應對，推動開放、包容的國際體系。

這個稱為「中國小組」的新架構，會齊集國務院各個部門的中國事務專家，與國際安全、經濟、科技、多邊外交和戰略溝通的同事合作，加強內部協調，確保美國對華方針靈活、一致。