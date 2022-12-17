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馬來西亞總理安華宣布向山泥傾瀉遇難者家屬發撫恤金
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2022年12月17日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】
馬來西亞雲頂營地山泥傾瀉，至少23死，仍有10人失蹤，總理安華到場視察。
當局加緊搜索可能仍然受困的露營人士。這個被山泥掩埋的營地，位於吉隆坡近郊雲頂高原，據報是無牌經營。安華表示會視乎初步調查結果，再決定是否成立特別委員會，調查事故有無牽涉人為因素。
安華周五晚到災場視察，向遇難者家屬致哀，並宣布發放1萬令吉撫恤金，折合約1.7萬多港元。
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