馬來西亞總理安華宣布向山泥傾瀉遇難者家屬發撫恤金

【有線新聞】馬來西亞雲頂營地山泥傾瀉，至少23死，仍有10人失蹤，總理安華到場視察。

當局加緊搜索可能仍然受困的露營人士。這個被山泥掩埋的營地，位於吉隆坡近郊雲頂高原，據報是無牌經營。安華表示會視乎初步調查結果，再決定是否成立特別委員會，調查事故有無牽涉人為因素。