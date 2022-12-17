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美國國務院設中國小組管控對華競爭　加強內部情報共享、應對前所未有的中國挑戰

【有線新聞】美國國務院宣布成立「中國協調辦公室」，指旨在負責任地管控中美競爭。新團隊由各部門的中國專家組成，加強華府內部情報共享，應對前所未有的中國挑戰。

美國國務卿布林肯為新設立的中國協調辦公室揭幕。國務院指，這個稱為「中國小組」的新架構，會齊集轄下各部門的中國事務專家，與國際安全、經濟、科技、多邊外交和戰略溝通的同事合作，加強內部協調，確保美國對華方針靈活、一致，負責任地管控中美競爭，推動開放、包容的國際體系。
美國國務院副發言人帕特爾說：「中國挑戰的規模和範圍，會為美國外交帶來前所未見的考驗，這正是中國小組的起源。由整個部門的專家組成綜合團隊，構築對華政策的環境和資訊交流所。」
國務院直指中國對美國構成最複雜、最重要的地緣政治挑戰，華府要佔先機預備應對。
中國小組除了處理雙邊議題，亦設「全球小隊」，應對北京在中國以外的行動。新架構會取代原本東亞及太平洋事務局轄下的中國協調處。繼續由副助理國務卿華自強領導，規模預料達60至70人，毋須增調資金成立。
美媒引述國務院官員指，中國小組旨在消除國務院內架構重複、各自為政的官僚問題，有助官員共享情報，包括讓駐外官員實時通訊，以便應對突發問題。
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