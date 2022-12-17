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卓永興：不會為國歌置頂賣廣告 短期內將再向Google質詢
i-Cable
2022年12月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政府要求搜尋平台Google將正確國歌置頂被拒，政務司副司長卓永興說政府不會因此付費賣廣告，短時間內會正式再向Google質詢。
政務司副司長卓永興：「我覺得作為國際領先的搜尋器，第一個責任是否要提供一個正確資訊。我留意到他們回覆傳媒，我們要提供一些高質素及有用的資訊，我想請問播放一首不是國歌出來而造成我們在國際體育場合播歌時播錯而引起的一些尷尬，這些是否高質素及有用的資訊？我們一定會短時間內正式再向他質詢。」
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