馬斯克稱被封記者帳號涉起底行為

【有線新聞】社交平台Twitter行政總裁馬斯克，回應封鎖記者帳號風波，指相關帳號涉及起底行為。多國官員以至歐盟、聯合國，均批評馬斯克損害新聞自由。

Twitter封鎖美國有線新聞網絡、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等多間美媒科技版記者帳號後，行政總裁馬斯克周四深夜在Twitter加入記者的線上對話。回應指相關帳號，是因為公開他的實時位置，涉及起底行為而被封鎖。

帳號被停用，但仍能使用對話功能的《華郵》記者哈韋爾隨即反駁，指只是在報道內容中，包含涉事用戶的連結，並重提馬斯克入主Twitter之前，亦反對平台審查新聞報道內容。