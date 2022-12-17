返回
按輸入鍵開始搜尋
馬斯克稱被封記者帳號涉起底行為
【有線新聞】社交平台Twitter行政總裁馬斯克，回應封鎖記者帳號風波，指相關帳號涉及起底行為。多國官員以至歐盟、聯合國，均批評馬斯克損害新聞自由。
Twitter封鎖美國有線新聞網絡、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等多間美媒科技版記者帳號後，行政總裁馬斯克周四深夜在Twitter加入記者的線上對話。回應指相關帳號，是因為公開他的實時位置，涉及起底行為而被封鎖。
帳號被停用，但仍能使用對話功能的《華郵》記者哈韋爾隨即反駁，指只是在報道內容中，包含涉事用戶的連結，並重提馬斯克入主Twitter之前，亦反對平台審查新聞報道內容。
馬斯克說：「這不可接受，對你我而言也是，反正是一樣。(所以你的手法也不可接受?) 不對，甚麼? 你起底，你被封鎖，完結，就是這樣。」
短暫唇槍舌劍後，馬斯克突然離開對話。其後Twitter的聊天室功能一度全線暫停，他當時解釋正在修復漏洞。當地傳媒協會發聲明，稱Twitter的行為違反了社交媒體允許未經審查傳播現有公共信息的原則。
國際社會均予以譴責，聯合國發言人批評，全球記者面臨審查、人身威脅，甚至更惡劣的情況，Twitter開了一個危險的先例。歐盟亦警告Twitter，必須尊重傳媒自由等基本權利，否則會面臨制裁。
　
上一條影片 日本奈良8間近JR酒店　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿
下一條影片 規管眾籌活動建議下周公布　包括成立專門監管機構　公眾諮詢為期三個月
客戶服務
其他人也在看
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐　網民批自私：都好離譜下
2022年12月09日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒　消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
2022年12月11日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日