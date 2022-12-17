規管眾籌活動建議下周公布　包括成立專門監管機構　公眾諮詢為期三個月

【有線新聞】政府下星期公布規管眾籌活動文件，包括建議成立專門監管機構，會諮詢公眾三個月。

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌提到，過去有不法之徒以眾籌名義詐騙及進行支持危害公眾及國家安全的行為，又舉例指已解散的612基金涉嫌透過眾籌支援違法活動，建議日後眾籌活動不論舉辦目的、線上或線上舉行，都要事先申請。獲批的眾籌活動須滿足透明度和問責性的要求，合法合理處理相關資金，執法部門有權中止並檢控涉及違法行為的眾籌活動。