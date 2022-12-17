澳門今放寬入境檢疫　港珠澳大橋多人等候　部分金巴班次爆滿

【有線新聞】澳門即日起放寬入境檢疫措施，毋須酒店隔離，只需要五天家居隔離，吸引不少人往返澳門、香港，部分金巴班次爆滿。

港珠澳大橋香港口岸，要排隊等出境。市民：「可以過去當然開心，探望親戚、朋友。（多久沒去過澳門？）兩、三年了。」

乘金巴去澳門除了要上網買車票，還要有48小時內核酸檢測陰性報告，或者兩份呈陽性，但CT值35或以上的報告也可以出發，過關前職員會檢查。

早上乘車少人些，上巴士不用排隊，車上規定要戴KN95或N95口罩。一小時車程到澳門，下車有專人指示做檢測。不少人因為網絡問題等了一會兒，旅客要出示檢測報告，即場核酸檢測才可離開，過關全程近20分鐘。按規定應該獲發紅碼，我得到的是黃碼，一樣要居家隔離。

劉先生：「過關快了很多，亦都不用住酒店，節省很多錢。（節省了多少？）8千多元。第一時間想與親戚朋友吃飯，豐富大餐。」

家中食大餐無問題，想外出食飯要留意。澳門政府給香港旅客的指引是紅、黃碼期間不可聚餐或聚會，要戴好口罩，所以最好都是等健康碼轉為綠碼，即入境後第五日才去堂食。入境人士仲要每天做快測，以及按時做核酸檢測，不單止入境澳門放寬，想即日來回出境都鬆綁。

入境澳門後首八天不可以出境去內地，不過去香港、台灣、外國就沒有這個離境限制，我選擇即日來回。不過澳門回香港的金巴部分班次爆滿，要早些預約。