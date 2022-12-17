東涌兩貨車迎頭相撞　兩人受傷

【有線新聞】東涌有兩架貨車迎頭相撞，兩人受傷。

意外後，密斗貨車和客貨車停在路中央，擋風玻璃爆裂。上午11時許，密斗貨車沿翔東路往東涌市中心，駛至東涌東交匯處附近與反方向往愉景灣的客貨車迎頭相撞，密斗貨車一名乘客及客貨車司機受傷，送往北大嶼山醫院治理。