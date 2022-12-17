卓永興批Google專業有問題　表明拒付費換國歌置頂　張宇人促特權法傳召Google代表

【有線新聞】港府要求Google將正確國歌置頂，屢次交涉都不獲受理，政務司副司長卓永興批評Google不專業，短期內會再交涉。行會成員、立法會議員張宇人說，支持以特權法傳召Google代表到立法會。

國歌置頂爭議不息，行會成員、立法會議員張宇人在本台節目《有理有得傾》批評Google荒謬，支持以特權法傳召Google代表到立法會答辯，行政會議成員張宇人：「這個很荒謬。你試試如果Google，有人將一首美國的歌，（稱為）國歌置頂，但不是美國國歌，它會如何處理？如此不尊重香港、我們國家的行為，我們真的要出手糾正。（最嚴重要求它撤出香港，不讓它再在這裏有業務？）不排除大家討論的時間會談到我們如何處理，但我覺得這一件事，不能容忍讓他們繼續這樣下去。」

Google曾經回應，指不會人手操縱搜尋結果，政務司副司長卓永興批評只是托詞。卓永興：「大家都知如果你付費，提供甚麼資訊都可以置頂，當然不是技術上做不到，原來付費就做到、不付費就不替你做，這是一個道德問題、不合作態度，繼續令人誤以為某首歌是香港國歌而不是《義勇軍進行曲》，通過疏忽、不作為操控、提供不實資訊，我覺得這個是專業非常有問題。」

卓永興又說港府短時間內會再次正式向Google質詢。