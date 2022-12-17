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單車節明舉行 如更改路線將現場廣播 部分道路凌晨時分將封閉改道
i-Cable
2022年12月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】停辦三年的香港單車節明日舉行，大會提醒參加者留意寒冷及大風天氣。
旅發局說於50及30公里組別開始前15分鐘，會因應昂船洲大橋、汀九橋及青馬大橋測量到的風速，考慮最安全的活動路線，如有任何更改會在現場廣播；提醒車手要注意保暖，沿途設救護站提供保溫毯等物品。
尖沙咀、西九龍及新界南等凌晨1時起分階段封路和改道，除尖沙咀部分路段，各主要道路上午11時或之前解封。
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