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消防處籌逾86萬元支援弱勢　邀基層參觀訓練場所
【有線新聞】下星期就到聖誕，消防處參與愛心行動籌得逾86萬元善款支援弱勢社群。
消防處副處長黃鎮業主持頒贈支票儀式，受惠機構有15個。消防及救護學院早上安排基層代表參觀訓練場所，火警調查犬帶上聖誕頭飾與參觀者互動，高空拯救專隊隊員打扮成聖誕老人派發聖誕禮物，市民又獲安排參觀包括飛機事故訓練中心、坍塌搜救專隊等示範。
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