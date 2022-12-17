專家指「新十條」若提前至年初推出　內地或多100萬人病死

【有線新聞】內地周五新增2229宗新型肺炎本地確診。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友估計，若「新十條」提前到今年初推出，內地會多80萬至100萬個死亡病例。而上海當局宣布下周一起，除部分中學年級外，中小學幼稚園均改為線上教學。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，周六研判疫情形勢時估計，今年冬季疫情流行持續約3個月；又稱「新十條」出台時間，是三年來每周報告死亡人數最低時點，若「新十條」提前到今年初推出，內地會多80萬至100萬個死亡病例。

中國工程院院士張伯禮指，防控政策優化調整後，短期內感染人數會增加，但整體情況仍往好的方向發展，預計二月疫情高峰過後便會復常。

自改變防控政策後，官方公布的每日新症顯著下降，12月起亦無新增死亡病例。不過英國《金融時報》引述北京一間殯儀館職員說，單是周三火化了約150具遺體，當中有30到40具懷疑與新型肺炎有關，目前火化遺體將以患者優先；又引述當地另一間殯儀館職員稱，目前火化服務的需求量大，連火化爐也沒法應付。

上海教育部門通報最新防疫部署，除了初中三年級和高中三年級，下周一起中小學幼稚園均改為線上教學。而上海迪士尼度假區同日發通知，稱現階段或需臨時在降低人手配置和減少部分體驗情況下營運。

內地周五新增2229宗新型肺炎本地確診，廣東佔最多，有近千宗。北京有444宗，重慶和福建都破百宗。