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銅鑼灣墮大型帳篷 女途人頭傷送院
i-Cable
2022年12月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】強風影響，銅鑼灣有大型帳篷從高處墮下，擊中一架私家車及一名女途人。
帳篷橫臥在路中，支架斷成多截。下午1時許，一個約2米乘3米帳篷從耀華街高處墮下，分別撃中街上私家車和女途人，途人頭部受傷送院。警員初步調查懷疑個帳篷被強風吹倒由附近天台墮下。
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