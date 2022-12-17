保良局虐兒案｜檢討報告稱屬個別例子　促調配超齡兒童至合適組別　減輕職員工作量

【有線新聞】保良局獨立檢討委員會就有嬰兒組職員涉嫌虐兒發表首階段檢討報告，說事件只屬個別例子，又說幼兒工作人員工作量過多，敦促社署盡快轉介滯留的超齡兒童到合適組別。

保良局兒童院舍住宿服務獨立檢討委員會訪問了18個職員、社工等，並聘請諮詢公司抽樣檢查500多小時嬰兒組閉路電視，經審視後認為沒有任何證據顯示保良局內有普遍虐待或粗暴對待兒童的現象。

委員會主席彭韻僖：「住宿幼兒工作員的不當行為很大程度是個別例子，而非常態，有機會有工作員不自覺踩了界。我們看到有時作為幼兒工作者，真的要以身體接觸讓小朋友冷靜下來 。」

報告指出0至3歲的嬰兒組人手不足，但超齡兒童及特殊教育需要兒童增加，工作員不時要一個人照顧7至8個兒童，建議社署讓保良局有權安排內部轉換住宿兒童組別。醫院管理局兒科統籌委員會主席蘇景桓：「小朋友要調配到兒童組，要由社會福利署中央調配，覺得保良局是有點被動的。」

報告亦提出多項建議，包括加強人手招聘、建立前線員工入職和持續培訓機制，又建議與員工定期觀看閉路電視後討論虐兒界線，建立中央意見等級冊收集投訴。

銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前有職員被指不恰當對待幼兒，三人被捕，保良局之後成立檢討委員會檢視相關服務。