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公民黨斷莊 梁家傑：臨時執委會或安排清盤 查錫我感不捨
i-Cable
2022年12月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】公民黨召開周年大會，主席梁家傑說沒有黨員參選換屆執委會，最有可能的是清盤。
公民黨主席梁家傑：「世事沒有這麼傳奇，我看過去一段時間，今日產生斷莊的情況，我相信接下來最可能發生，臨時執委會要做的是安排公民黨有限公司有序清盤。」
公民黨成員查錫我：「不捨之情一定有，人來的，亦不需要傷感。人生就是這樣，有聚有散，聚散就是生命一部分。我沒有傷感，當然捨不得。」
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