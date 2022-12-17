內地器官首送港移植　女嬰完成換心手術　醫管局：做法合規、日後或續採用

【有線新聞】患擴張性心肌病變的4個月大女嬰芷希完成心臟移植手術，是首次有內地器官獲批送到本港移植。醫管局強調今次是特事特辦、做法合法合規。

芷希凌晨一時完成換心手術，在兒童醫院深切治療部留醫。芷希移植的心臟來自內地一名幼童，他星期五因意外頭部重傷腦幹死亡，心臟在內地沒有適合配對，但適合芷希。國家衛健委因應醫管局早前尋求協助，啟動程序，把心臟運到香港，是首次有內地器官獲批送到香港移植及香港移植過最小的心臟。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗：「芷希是一個4月大的小朋友，其實要在香港找一個合適的心臟給芷希非常困難。今次是特事特辦的情況，大家都很想幫芷希，我亦要強調爭分奪秒。所有程序都是完全合符兩地就人體器官移植的監管及法規，所以整件事都是合情、合法、合理。」

醫管局說，以往都有移植過來自外地的器官，今次考慮到心臟運送過程不能太久，要找鄰近地方，兩地醫院處理移植器官的要求一樣。鄧耀鏗：「我絕對不認為這會影響我們的聲譽，我們這次的任務很簡單，是幫這個4個月大的小朋友。無論內地及香港，在移植方面基本上在世界上、在世界衛生組織及世界移植學會上都獲得很大認同，我們都認為這是好事，大家都應該值得高興。」醫管局說，不排除日後會以同樣方式協助有需要的人。

特首李家超在社交平台說，今次是兩地醫療團隊努力共創的重大醫學成就，反映人性的光輝和大愛，感謝中央政府、內地及本港各部門協助促成這件意義重大的事，亦感謝內地捐贈者及家人的無私奉獻，令芷希獲重生機會。