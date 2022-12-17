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增15,774宗確診、24名患者死亡
【有線新聞】本港新增15,774宗確診，輸入個案有813宗，多24名患者死亡。
本地個案有14,961宗，35間安老及殘疾院舍呈報62名院友及員工確診。另外，有9間學校合共9班要停課5天。
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