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明日大嶼｜傳過海鐵路改走線 屯門起點變洪水橋 田北辰批罔顧屯門居民利益
i-Cable
2022年12月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】有報道說明日大嶼項目連接交椅洲人工島的過海鐵路，起點由屯門改為元朗洪水橋，議員田北辰批評沒顧及屯門居民的利益。
新界西北（實政圓桌）田北辰：「如果是那條走線的話，屯門50萬人口全部都要乘屯馬綫去洪水橋站，再調頭過海。你想一下，你住屯門的話，若逼到上車都不會再下車轉車，一直乘（屯馬綫）直至過海。不單如此，沿岸的三聖、黃金海岸就完全沒有鐵路服務，如果只有這條走線，我就堅持反對。」
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