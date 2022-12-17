法國劍隊來港集訓　張家朗稱合練有新衝擊

【有線新聞】法國劍擊隊近日來港集訓，港隊的張家朗說機會難得，練習上亦有新衝擊。

張家朗：「他們的教練會指導我們，我們的教練亦會指導他們。學到很多新技術，甚至心態亦學到很多，因為外國的模式，與我們接觸到的不同，外國不要求大(訓練)量，而要求質素，以前打很多，一星期打五日，現時就打三日。」