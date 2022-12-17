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足總盃八強 標準流浪1:0和富大埔
i-Cable
2022年12月17日
體育
新聞資訊
【有線新聞】足總盃八強，標準流浪以1比0淘汰和富大埔。
藍衫流浪的余在言，跌跌撞撞下把球撞了給祖連奴 ，他送入遠柱24分鐘開紀錄。
今季兩次交手，流浪一勝一和，林嘉緯完半場前射中柱，未能拉開比數。
進入下半場，大埔的馮冠鳴撞跌祖連奴，阻止反擊換來兩黃一紅被逐。最後兩隊都要打少個，祖連奴被偷波後還手，侵犯加比爾，同樣兩黃一紅。
1比0的比數維持到尾，流浪晉身四強對南區。
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