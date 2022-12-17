足總盃八強　標準流浪1:0和富大埔

【有線新聞】足總盃八強，標準流浪以1比0淘汰和富大埔。

藍衫流浪的余在言，跌跌撞撞下把球撞了給祖連奴 ，他送入遠柱24分鐘開紀錄。

今季兩次交手，流浪一勝一和，林嘉緯完半場前射中柱，未能拉開比數。

進入下半場，大埔的馮冠鳴撞跌祖連奴，阻止反擊換來兩黃一紅被逐。最後兩隊都要打少個，祖連奴被偷波後還手，侵犯加比爾，同樣兩黃一紅。

1比0的比數維持到尾，流浪晉身四強對南區。