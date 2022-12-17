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MIRROR演唱會｜李父：阿MO四肢有輕微感覺 復康治療有正面效果
i-Cable
2022年12月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】MIRROR演唱會，受傷舞蹈員阿MO李啟言四肢開始有輕微感覺。
阿MO爸爸李盛林牧師在代禱信說，阿MO的復康治療有正面效果，四肢出現局部輕微的感覺，頸部肌肉漸漸強化，更能掌握吞嚥，沒有明顯的錯誤導致肺炎。因為尿喉引起的血尿發炎，這幾星期也穩定下來、沒再發燒，體重亦比發生事故時重了10多磅，希望阿MO感官神經有更大反應，活動神經之後可恢復活動。
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