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有警員遺失酒精測試儀　警籲拾獲市民交還
【有線新聞】一名警員遺失酒精測試儀。
該名警員隸屬新界北交通部，星期五早上於大埔公路近梅樹坑路處理交通意外後，遺失一部酒精測試儀。案件列作遺失政府財物，警方呼籲如拾應立即報警或交到就近警署。
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