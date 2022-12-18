單車節｜參加者指大風低溫增難度　李慧詩：靠邊踩會更危險

【有線新聞】闊別四年的香港單車節早上舉行，約有5,000人參加，當中50公里組賽因強風要改道，不經青馬大橋及汀九橋。大風加上低溫，很多參加者都說難度大增。旅發局說改道是安全至上，受傷參加者主要是擦傷。

等了四年，香港單車節今年在寒風中復辦，參加者都做足準備才上陣。陳先生：「本身都不攜帶背囊，今天都帶了出來，還穿了羽絨稍後開始才收起，以免身體失溫。今天天氣都還好，沒有下雨但就較大風。」

他就想趁生日挑戰自己，韓先生：「今次是我第一年參加，因為相信大家疫情中都忍耐了很久，單車節可以復辦，很難得有這麼隆重的活動，要解放自己。」

50公里組別賽事最先舉行，參加者在尖東帝國中心起步，港隊單車代表李慧詩都有參加。50公里賽事原訂會行經三隧三橋，包括長青、南灣及尖山隧道，還有汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋，由於風速達35公里以上，最終要臨時更改賽道，不經青馬大橋及汀九橋。

黎先生：「有否感到一點失望？也有些少，看以前的影片都說可以踩上這些大橋，變相我們今次踩不到。」

旅發局主席彭耀佳：「最重要是安全，開心起見、決定改變路線，絕大部分朋友都滿意安排，他們都同意安全第一。」

北風凜烈就連李慧詩都覺得對參加者相當具挑戰，李慧詩：「開賽兩公里這個位置比較大風，昂船洲大橋也比較大風，參賽者可能有點不習慣可以用中線，他們在大風下如靠邊踩，又會再危險一點。」

Hilton：「V WALK那個位置最大風，有些落斜的地方，側風都很強勁，最危險便是側風的路段，側風一吹來控制不了單車便會撞車。」

因應天氣寒冷，大會準備了暖包及口罩給踩完單車回來的參加者。除了50公里賽事，大會還設有30公里組別以及男、女子組公路繞路賽。