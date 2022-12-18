市區早上最低溫約9.4度　入冬以來最低　泳客：水暖頗好游

【有線新聞】天文台錄得入冬以來最低溫，市區早上只有9.4度，大帽山清晨更跌至0.2度。寒冷天氣警告、強烈季候風警告都生效，天文台說大風產生風寒效應令到體感溫度更低。

清晨有市民到紅磡碼頭，穿好全身泳衣，無懼嚴寒，一躍而下，在維港游早水。胡先生：「大風一些，（水溫）比平時更暖，因為氣溫冷、所以水暖。很好啊，頗好游。」

黎太：「（氣溫）都冷、今天大風，不過海水不冷，現在上來就覺得冷。日日都游、游了很久，沒有停、風雨不改。」

在尖東，即使開始出太陽市民仍然穿厚衣，她更戴上耳罩保暖，Cherie：「我冷的時候會覺得有點生病，我會生病就又會發燒。」

Harris：「凍得有如下雪一樣。」

伍女士：「我住新界，（市區）8度已經不行了，因為我們（新界）最多只有6度，去到火車站時大風吹得我全身顫抖。」

氣溫連日低處未見低，早上市區只有9.4度，是入冬以來最低，而風勢亦頗大，平均風速每小時超過40公里，間中更達到烈風程度，天文台說大風令到體感溫度比實際氣溫更低。天文台科學主任陳潤燊：「風寒效應意思是大風時空氣流動將身體熱力較快帶走，所以你會感覺特別冷。市民避免長時間逗留在寒風，尤其是在高地及空曠的地方。」

天文台預測未來一兩日持續寒冷，預計到本周中後期氣溫才會逐步回升。