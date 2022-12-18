冀撤宴會酒吧快測要求　盛智文：世界向前走　港沒理由不跟隨

【有線新聞】蘭桂坊集團主席盛智文說希望政府盡快取消進入酒吧前要快測的要求。

盛智文：「我希望去宴會、酒吧或夜店前快測的要求可以撤銷，我認為現階段已經沒有需要，希望政府可以盡快處理。香港向前走很重要，不再用過往方法應對疫情，我們看到世界各地都在向前走，香港沒有理由不跟隨。」