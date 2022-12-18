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國歌置頂｜葉劉：擬邀Google到立會交代 若不回應促用特權法傳召
i-Cable
2022年12月18日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】立法會議員葉劉淑儀說將要求主席邀請Google負責人到立法會，交代將正確國歌置頂問題，如果對方不回應，會提出引用權力及特權法傳召他。
葉劉淑儀：「我們會以傳票形式發出，立法會會成立一個常設委員會，傳票是有法律效力。如果他不來我們會發出手令，如有手令都不來他是藐視立法會，可以被罰入獄12個月，所以我認為要這樣的法律權力才可迫使他來向我們交代。 」
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