立法會選委界補選｜陳永光、黃錦輝、何敬康、尚海龍當選　總投票率90.7%

【有線新聞】立法會選委會界別補選結果出爐。

以最高票當選的是民建聯陳永光獲得1028票；其次是中大工程學院副院長黃錦輝，獲得983票；新民黨何敬康排第三，有833票；商湯科技香港公司總經理尚海龍就以812票取得最後一席。

至於報稱獨立的黃梓謙及工聯會李廣宇分別只有791及781票。

選委會界別補選有1,307名選委投了票，總投票率是90.7%，對比去年的換屆選舉少了超過7個百分點。有當選人說會在議會內推動中醫發展及創科等政策，亦有當選人感謝所屬政黨助選。

何敬康：「我相信今天我能夠順利當選，最大功勞必定是新民黨上上下下，我自己一定會全心全意投入，為各個行業、為香港市民發聲這個角色。」

陳永光：「立法會一直沒有中醫代表、中醫的聲音在內，我相信今次大部分選委都是支持中醫、支持香港中醫發展、支持中醫入立法會，所以我入到議會之後，亦會以我的專業服務整個社會、多謝。」

尚海龍：「我的心一直在這裏，對於推動整個香港有關科創，不是今天，有幸今天我有個新的平台，我估計可以大力點推動這樣東西。」

黃錦輝：「（記者：你之前有大批同意書可能遲交，會否擔心有選舉呈請或選管會收到投訴？）我不答這條問題，另一條（你會否跟法院報備情況？）下一位。」