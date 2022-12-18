立法會選委界補選｜李家超祝賀四位當選議員　冀行政主導原則下履行職責

【有線新聞】行政長官李家超祝賀四位當選議員。

李家超說今次是完善選舉制度後首次立法會補選，期望四位當選的議員盡職履行責任，在行政主導、愛國者治港原則下創造具建設性的議政環境，與政府共同解決各種問題，政府亦會繼續鞏固行政立法關係，與議員保持良性互動和合作。