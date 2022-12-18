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立法會選委界補選｜工聯會李廣宇落選　吳秋北：已經盡力爭取
【有線新聞】落選的工聯會李廣宇感謝選委支持，工聯會會長吳秋北說已經盡力爭取議席。
李廣宇：「多謝多位選委支持，廣宇會繼續努力。」
吳秋北：「無奈這次未能取得議席，當然有一定遺憾。社會整體情況能夠反映在選委結構中，現在的情況我們要再檢視，僱員、勞工的聲音是否因此而受壓抑，這是值得整體社會要深思的問題。」
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