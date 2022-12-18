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終審法院首席法官張舉能確診　正按指引隔離
【有線新聞】終審法院首席法官張舉能確診新型肺炎。
張舉能快速測試呈陽性，正按指引隔離，前日上班時有戴口罩，亦每日有做快測，近日沒有外遊，司法機構會消毒他的辦公室。
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