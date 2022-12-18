立法會選委界補選｜民建聯新民黨各得一席　工聯會李廣宇未能填補麥美娟空缺

【有線新聞】立法會選委會界別補選，4個議席最終民建聯及新民黨各得一席，其餘兩席由政協委員黃錦輝及有創科背景的尚海龍奪得，工聯會的李廣宇得票包尾，未能填補麥美娟的空缺。

這場選舉填補4名選委會界別議員加入政府後出現的空缺，6人爭4個位。最終民建聯成員陳永光獲最多的1028票當選，成功保住前黨友張國鈞原先的議席；第二高票的是全國政協委員中大工程學院副院長黃錦輝，獲得983票；之後是澳門前特首何厚鏵的姪兒新民黨何敬康，獲得833票，令新民黨在議會佔多一席，共有6席；最後一席就由本地創科公司商湯香港總經理尚海龍奪得。任職公共事務總監的黃梓謙得「梗頸五」，他因為染疫無到場，這次是他第三次在立法會選舉落敗。至於工聯會李廣宇包尾，未能填補黨友麥美娟的席位。

「票王」陳永光是中醫師，他說希望將業界聲音帶入議會，陳永光：「我相信今次大部分選委都是支持中醫，支持香港中醫發展。」

何敬康：「我相信今日我能夠順利當選，最大功勞必定是新民黨上上下下。」

另外兩名當選人黃錦輝及尚海龍，競選期間被指遲交選舉廣告同意書，違反選舉法例。

尚海龍：「我兩名女兒未夠10歲，不交支持同意書這件事，我自己覺得其實是溫馨的。因為怎樣說呢？女兒未夠十歲如果要簽，都是海龍自己簽給自己，對嗎？我作為監護人，代女兒簽支持自己好像不太合理。」

黃錦輝：「（你之前有大批同意書可能遲交，會否擔心有選舉呈請或選管會收到投訴？） 我不答這條問題。另一條，（你會否跟法院報備情況？） 下一位。」

選管會說至今收到6宗投訴，大部分與選舉廣告有關，主席陸啟康被問到會否轉交執法部門處理，選舉管理委員會主席陸啟康：「我們正在跟進這些投訴，處理這些投訴期間，我們亦發信通知提醒參選人，他們要遵守有關規定，現階段我們不會評論個別個案。」

由投票結束、點票至公布結果，只用了一個半小時，陸啟康說時間理想，讚揚是工作人員努力的成果。這場補選有1307名選委投票，總投票率九成，對比去年換屆選舉少超過7個百分點。4名當選人星期一會在立法會會議廳宣誓就任，由行政長官李家超監誓，邀請了全體議員出席。