放寬防疫｜撤銷黃碼及掃安心出行　李家超：市民大致開心了

【有線新聞】行政長官李家超說，撤銷黃碼及掃描安心出行後市民大致開心了，旅客亦可沒有限制地體驗香港，社會整體迴響十分正面。

李家超：「隨著各項措施因應我們的疫情發展靈活地解除，旅客入境的數字我相信很快速會急升，我有信心香港在這個盛事之都的美名之下，會吸引到不同旅客以香港作為他們的旅遊首選地。」