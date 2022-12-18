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本港新增16,023宗確診 多40患者死亡
i-Cable
2022年12月18日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增16,023宗新型肺炎確診，876宗屬輸入個案，多40人離世。
多27間安老及殘疾院舍，呈報30名院友及8名員工確診；另外有7間學校有班級要停課5天。BA.4或5變種病毒仍是主流，但佔比再下跌至約54%。
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