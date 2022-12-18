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四月大女嬰獲移植內地捐贈者心臟　盧寵茂倡香港醫院納入內地器官共享系統
【有線新聞】患擴張性心肌病變的四個月大女嬰芷希，獲內地送心臟來港移植。醫務衞生局局長盧寵茂希望藉此案例，將香港的醫院納入內地的器官分配及共享機制。
新華社報道，星期五傍晚由內地運送心臟來香港，只用了3小時，因為事前有演練、壓縮過關時間。這次捐贈是透過內地的「人體器官分配與共用電腦系統」，盧寵茂希望經過今次可以建立長效機制，將香港的醫院納入系統，盡量利用捐贈出來的器官，拯救香港及內地居民的生命。
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