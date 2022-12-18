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澤連斯基：要和平不要戰爭、要世盃不要大戰
i-Cable
2022年12月19日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基被拒在世界盃決賽發表和平訊息後，改為自行在網上發布片段。
澤連斯基稱戰爭沒有冠軍，亦不會打成平手；只有和平才能成為冠軍，希望大家一起見證決賽，亦一同見證戰爭結束。
烏克蘭總統辦公室，早前批評國際足協喪失對足球的寶貴理解，是要團結民眾、而非支持分化，又指主辦國卡塔爾，亦支持澤連斯基的倡議。
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