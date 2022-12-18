返回
按輸入鍵開始搜尋
澤連斯基：要和平不要戰爭、要世盃不要大戰
【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基被拒在世界盃決賽發表和平訊息後，改為自行在網上發布片段。
澤連斯基稱戰爭沒有冠軍，亦不會打成平手；只有和平才能成為冠軍，希望大家一起見證決賽，亦一同見證戰爭結束。
烏克蘭總統辦公室，早前批評國際足協喪失對足球的寶貴理解，是要團結民眾、而非支持分化，又指主辦國卡塔爾，亦支持澤連斯基的倡議。
上一條影片 美國女子無私球鞋獻流浪漢回報連連兼親賭經典球賽
下一條影片 意大利羅馬千名「聖誕老人」為慈善結隊騎單車
客戶服務
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空　川男：我要退款
2022年12月16日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日