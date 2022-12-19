重慶大廈賓館烏克蘭青年疑吸毒亡　警拘捕3人

【有線新聞】一名青年日前在尖沙咀一間賓館死亡，警方以涉嫌疏忽照顧及販毒拘捕3人。

其中被捕的一對父子，黑布蒙頭、鎖上手銬，凌晨由警員在牛頭角彩福邨彩和樓押上車帶走。案發在星期六凌晨，一名14歲烏克蘭裔青年在重慶大廈一間賓館內懷疑吸食毒品死亡。警方調查後拘捕一名56歲外籍男租客，涉嫌疏忽照顧兒童。另外案發時在場的一名15歲青年，在他居住的彩和樓內檢獲720克懷疑可卡因，巿值約70萬，他和父親涉嫌販毒被捕。