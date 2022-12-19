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寒冷天氣警告生效　粉嶺未結霜保農作　市區小朋友：雙手好像冰
【有線新聞】寒冷天氣警告仍然生效，天文台一度發出霜凍警告，不過粉嶺農地未有結霜，有特意到大帽山的市民對未見到結霜感失望。
天文台周日發出霜凍警告，有市民特意早上去大帽山，對未見結霜感到失望。林先生：「溫度夠（低），風不是太大，不知濕度夠不夠，因為始終濕度夠才會結霜。」
沒有結霜，對於在粉嶺經營農田的他來說是好事，朱先生：「這兩天早上農田沒有結霜。新界的田耕多數大概6度至7度（結霜），菜也沒有看到有霜面，對菜暫時影響不是很大。通常來說冰霜也會有4至5成（損失），農民一個部分的菜損失大概2至3萬元。」農作物結霜之後需要一個星期讓它們自我復原，才知道它們有沒有壞死。
寒冷天氣持續，市區早上氣溫普遍10度左右。在深水埗，即使有太陽，市民都穿著厚衣。小朋友：「我覺得我雙手好像冰一般。」黃先生：「很像11至12度。早上比較清涼些，身體不行，寒冷令鼻水也止不住。」
天文台預計新界明天早上仍然寒冷。天文台科學主任羅曉輝：「我們預測明日短暫時間有陽光，新界早上天氣寒冷，隨後數日天晴乾燥，早晚相當清涼，日夜溫差較大。」天文台又提醒市民要注意保暖，穿足夠禦寒衣物。
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