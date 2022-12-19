返回
按輸入鍵開始搜尋
美國夏威夷航空客機遇亂流數十人傷
美國夏威夷航空客機遇亂流數十人傷

【有線新聞】美國夏威夷航空客機遇到亂流，至少36名乘客受傷，其中11人傷勢嚴重。

網上流傳機艙受損的相片，報道指客機在降落30分鐘前遇上劇烈亂流，有乘客被拋出座位，甚至撞向天花。
這班由鳳凰城起飛的客機，降落夏威夷檀香山後，大批受傷乘客陸續由救護車送院，據報傷者包括1歲的嬰孩。有人割傷、頭部重創，甚至昏迷。夏威夷航空表示，會為受影響乘客及機組人員提供協助。
 
上一條影片 新冠喉嚨痛如刀割　紓緩不一定吃藥　醫生教11種自救法食雪條可解痛楚？
下一條影片 重慶大廈賓館烏克蘭青年疑吸毒亡　警拘捕3人
客戶服務
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空　川男：我要退款
2022年12月16日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日