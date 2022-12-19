美國夏威夷航空客機遇亂流數十人傷

【有線新聞】美國夏威夷航空客機遇到亂流，至少36名乘客受傷，其中11人傷勢嚴重。

網上流傳機艙受損的相片，報道指客機在降落30分鐘前遇上劇烈亂流，有乘客被拋出座位，甚至撞向天花。

這班由鳳凰城起飛的客機，降落夏威夷檀香山後，大批受傷乘客陸續由救護車送院，據報傷者包括1歲的嬰孩。有人割傷、頭部重創，甚至昏迷。夏威夷航空表示，會為受影響乘客及機組人員提供協助。