立法會4新議員宣誓　黃錦輝須重讀誓詞　早餐時曾與李家超談漏報

【有線新聞】立法會選委會界別4名新當選議員宣誓就任，其中，中大教授黃錦輝一度讀錯誓詞要重新宣誓。

行政長官李家超到立法會為4名新議員監誓。立法會秘書長陳維安：「何敬康議員。」新民黨何敬康第一個宣誓，「本人就任中華人民共和國香港特別行政區立法會議員。」之後到商湯科技香港總經理尚海龍、民建聯陳永光。

最後是中大工程學院副院長黃錦輝，「本人黃錦輝謹以至誠，確實聲明及確認。」黃錦輝將「據實聲明」讀成「確實聲明」，陳維安：「黃錦輝議員我想提醒你，你剛才讀出的誓詞有不清楚的地方，請你再讀一次。」黃錦輝：「本人黃錦輝謹以至誠，據實聲明及確認。」

宣誓儀式大約7分鐘完成。記者：「特首滿意4位議員嗎？」李家超之後到立法會餐廳與議員吃早餐大約40分鐘。

競選期間涉嫌漏報支持同意書的黃錦輝說李家超談起選舉法例，「我們在說我們經驗是如何。特首非常好，聽了之後給意見，說如果覺得哪一方面繁複要優化的便跟選舉事務處提出，我說很好。（記者：漏報這件事覺得觀感上如何？是否疏忽？)我說了不答（記者：為何不答？）我為何要答呢？」

九龍中（民建聯）議員李慧琼：「有時候選人確實因為手機方便很容易便遺漏，這方面應該與時並進。（記者：特首有否希望就這方面修例？)特首很正面，希望我們形成共識，行政機關再研究。」

其他新議員陳永光、何敬康都說希望盡快熟習議事規則，投入議會工作。