澳洲外長黃英賢周二起訪華中澳關係或回暖

【有線新聞】澳洲外長黃英賢明天起到訪中國，是3年再來澳洲部長級官員訪華。總理阿爾巴內塞表明要與中國建立穩定關係。在北京，外交部發言人期望兩國關係可以重回正軌，並可持續發展。

澳洲外長黃英賢受中方邀請，周二起一連兩日訪華。澳洲總理辦公室聲明指黃英賢周二飛抵北京，將出席之後一日舉行的澳中建交50周年紀念活動。期間會與外長王毅會晤，並舉行第六次澳中外交與戰略對話。

總理阿爾巴內塞發聲明指，澳洲尋求與中國建立穩定關係，並開展合作，但強調在觸碰到國家利益的問題上，澳洲不會跟從中國的立場。

在北京，外交部發言人期望黃英賢此行進一步落實兩國領導人峇里會晤達成的重要共識，並以兩國建交50周年為契機，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展。

自阿爾巴內塞今年5月上台以來，澳中官員接觸增多。他上月在印尼峇里出席二十國集團峰會時，和國家主席習近平破冰會晤，是時隔6年後兩國領導人首次舉行正式會談。

中國是澳洲的最大貿易夥伴國，但兩國近年關係因新型肺炎溯源等問題陷入低谷。前總理莫理森政府更於2018年底禁止中國電訊設備商華為，參與5G網絡建設，中方其後限制多種澳洲產品入口。

輿論分析指黃英賢今次訪華，將為兩國關係回暖奠定基礎，亦期望能促成華裔記者成蕾在內，被中方拘押的兩名澳洲公民獲釋。