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澳門再調整檢疫　入境前核酸檢測陰性證明放寬至72小時
【有線新聞】澳門再放寬入境檢疫措施。
入境澳門前要持有的核酸檢測陰性證明，會由採樣日起計48小時放寬至72小時，星期二起生效，其他防疫措施要求不變。
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