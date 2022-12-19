港鐵票價調整機制檢討諮詢結束　民建聯倡引盈利指數　利潤較多不加

【有線新聞】港鐵票價調整機制檢討公眾諮詢今日結束，民建聯向政府提交建議，要求票價可加可減方程式加入盈利指數。

新界西南（民建聯）議員陳恒鑌：「每年見港鐵有非常豐厚利潤，有時超過150億元利潤，但根據可加可減機制要機械式啟動加價，令市民覺得港鐵只顧盈利，而非顧及民生。若果有盈利指數，可以按當年利潤作分享；若果盈利較多時，不需要啟動加價模式。」