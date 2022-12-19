基層醫療健康藍圖｜擬成立基層醫療署　倡一人一家庭醫生　地區中心跟進長期病患

【有線新聞】政府公布《基層醫療健康藍圖》，希望從預防入手，減輕公營醫療系統負擔，最快明年中推出「慢性疾病共同治理計劃」，資助市民篩查及管理高血壓及糖尿病，地區康健中心協助改善生活習慣，有需要才轉介到公立醫院或專科。

政府估計到2036年，65歲或以上長者佔人口逾三成，慢性病患者亦會有300萬人，即是每三人就有一個，希望扭轉現時以醫院治療為中心的體制，改為以社區為本 、重預防，醫務衞生局局長盧寵茂表示：「我們必須作出改革才能真正做到不止『長啲命』、更要『遲啲病』。」

他說到急症室求診的人超過一半是半緊急或非緊急，全港只有23%人有固定家庭醫生。政府會推廣一人一家庭醫生，以及慢性疾病共同治理計劃，市民滿45歲或有高風險因素例如過重，可到家庭醫生作糖尿病及高血壓篩查，政府會給資助，金額未定，最快明年中推行。

發現有慢性病的人之後到地區康健中心繼續跟進，有護士、營養師、物理治療師協助改善生活習慣穩定病情。萬一惡化，家庭醫生會轉介病人到專科及公立醫院。

普通科門診定位會改變，優先照顧低收入家庭和貧困長者，醫務衞生局副局長李夏茵指：「普通科門診仍是我們的安全網，市民如果要去普通科門診，登記看醫生是仍然可以。不過如果市民想多一個選擇，想參加共同治理計劃，其實可以在（基層醫療）名冊內醫生，找一名家庭醫生。我們並非想分走現有（普通科門診）的病人，而是想早點找到不知自己是病人的人。」

《基層醫療健康藍圖》又建議成立基層醫療署，統籌服務及分配資源。