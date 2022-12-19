長沙灣女子遭客貨車撞倒　昏迷送院

【有線新聞】長沙灣有客貨車撞傷途人，昏迷送院。

涉事客貨車車頭損毀。下午兩時許，客貨車沿元州街往荔枝角方向行駛，駛到近營盤街交界撞倒一名女途人。她受傷昏迷，倒卧馬路，救護人員到場將她送院搶救，警方正調查意外原因。