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長沙灣女子遭客貨車撞倒 昏迷送院
i-Cable
2022年12月19日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】長沙灣有客貨車撞傷途人，昏迷送院。
涉事客貨車車頭損毀。下午兩時許，客貨車沿元州街往荔枝角方向行駛，駛到近營盤街交界撞倒一名女途人。她受傷昏迷，倒卧馬路，救護人員到場將她送院搶救，警方正調查意外原因。
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