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本港新增15,383宗確診 多39患者死亡
i-Cable
2022年12月19日
港聞
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【有線新聞】本港新增15,383宗確診，輸入個案佔863宗，多39人離世。
多38間安老及殘疾院舍，共73名院友及3名員工確診，951間幼稚園、中小學及特殊學校呈報個案，有21間學校共23班要停課。
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