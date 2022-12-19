教育局政治助理蕭嘉怡快測陽性 現正隔離

【有線新聞】教育局政治助理蕭嘉怡快測呈陽性，現正隔離。

她上周五最後一次上班，工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，最近沒有外遊紀錄，局長蔡若蓮及副局長施俊輝每日有做快測，結果均為陰性，教育局已徹底清潔和消毒相關辦公室。