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政府建議成立眾籌事務辦公室　線上線下籌款須申請
【有線新聞】政府就加強規管眾籌活動諮詢公眾三個月，財經事務及庫務局建議成立眾籌事務辦公室，要求所有眾籌事先申請，申請人要填報聲明眾籌不會危害國家安全。
財經事務及庫務局公布的諮詢文件提出，成立眾籌事務辦公室及一套新的批核和登記制度，要求所有向香港人或身處香港的人發起的眾籌，不論線上線下都要事先申請。申請人要提供機構背景、眾籌目的、受益對象及籌集資金如何使用等資料，並要填寫聲明表明眾籌不會涉及任何危害國安或違法的活動，辦公室可因應不同個案要求申請人遞交其他資料。
宗教信徒定期奉獻、認可組織就行業需要籌募經費或現行法例已有規管的集資活動，例如發行股權或債券可獲豁免。
財庫局建議制定簡易程序，若過往成功申請過眾籌又沒有違法紀錄可透過簡單登記再眾籌。
如果眾籌是因應天災或意外，籌款援助受災人士都可經這程序申請。
如果申請人曾犯欺詐、洗黑錢或危害國家安全等罪行，辦公室在批出申請時可加入附加條款，要求籌款人定期提交資料、匯報進度等。
文件又提到考慮設立登記制度，要求提供眾籌的網上平台登記加強規管，又建議賦權執法部門停止非法眾籌活動，甚至向負責人提出檢控。
政府說加強規管是要防範不法之徒藉眾籌名義從事詐騙、損害公眾利益或危害公眾以至國家安全的違法行為。市民可在明年3月20日或之前郵寄、傳真或電郵提交意見。
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