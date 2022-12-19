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赤柱擄人案｜4男女被控非法禁錮　包括學生
赤柱擄人案｜4男女被控非法禁錮　包括學生
赤柱擄人案｜4男女被控非法禁錮　包括學生
 【有線新聞】赤柱監獄外1名女子被擄走，3男1女被控一項非法禁錮他人罪，不准保釋，周四再訊。
4名被告16至37歲，報稱裝修工人、學生及侍應，案情指他們懷疑因為金錢糾紛，上周六在赤柱懲教學院外小巴站及在輕型貨車內襲擊1名女子，違反她的意願、禁錮她。被告毋須答辯，等待認人手續。
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